'İntikam bıçağını kanırttı' ifadeleriyle anlattı... Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' yorumu: 'Gözünün içine baka baka söyledi'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:54

İkinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek atandı. Yeni Bakan Şimşek, dün itibarıyla görevi Nebati'den teslim aldı.

Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

DİKKAT ÇEKEN 'ŞİMŞEK' YORUMU

Siyasetteki 'kabine gündemi' devam ederken; gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan web sitesinde bugün kaleme aldığı yazısında yeni bakanları değerlendirdi. Altaylı, yeniden ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"İNTİKAM BIÇAĞINI KANITTI"

Altaylı, Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı, "Türkiye’nin bundan böyle rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi yoktur" açıklamasına ilişkin, "İntikam bıçağını biraz daha kanırttı ve düne kadar izlenen politikaların 'irrasyonel' olduğunu mefhumu muhaliften söylemiş oldu" dedi.

Altaylı, "Mehmet Şimşek kendisini bir kamu bankasını dolandırmakla itham edenleri, 5 yıl sonra kendisine mahkum ederek bir tür intikam almış oldu. Doğru ve yerinde bir atamadır. AK Parti’nin bugün geldiği noktada bulup bulabileceği en iyi üç beş isimden biri, belki de birincisidir" yorumunu yaptı.

"BAKANIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİ..."

Altaylı, şunları kaydetti:

"Akılcı politikalara dönmek demek, daha önce uygulanan politikanın akılcı ve bilimsel olmadığı anlamına geliyor. Mehmet Şimşek bunu 'Akılcılıktan uzak' Bakan’ın gözünün içine baka baka söyledi. Bunu biz ya da muhalif olmakla 'Suçlanan' ekonomistler söylediğinde bize 'Dış güçlerin adamı, faizciler' diyenler bizim söylediklerimizi söyleyen Şimşek’i avuçlarını patlatırcasına alkışladılar.

Şimşek’in atanması, iktidarın geç de olsa 'Hastalığı' kabul etmesi ve tedavi için doktor arayışına girmesidir. Ancak doktorun teşhisinin kabulü ve vereceği reçetenin uygulanıp uygulanmayacağı ayrı bir sorudur. İş doğru doktoru bulmakla bitmez."