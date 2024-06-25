Mehmet Şimşek-Yalçın Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı: 'Gayrı izin verilmemelidir'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:44

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

4 saatten uzun süren görüşmenin ardından Karatepe, Şimşek'e önerilerini 4 ana başlıkta ilettiklerini, ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey, basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu" dedi.

"BU BİR DİYALOG DEĞİLDİR; SİYASİ İSTİSMARDIR, POPÜLİZMDİR"

Görüşme ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin AKP'den tepkiler gelmeye başladı.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum" diyerek, şunları söyledi:

"CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalog da değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

"GAYRI İZİN VERİLMEMELİDİR"

Görüşmeye ilişkin açıklamalara bir eleştiri de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

X hesabında Faruk Çelik'in paylaşımını alıntılayan Metiner, "Katılıyorum. Bu demokratik diyalog değil siyasi körlük ve çapsızlık örneğidir. CHP’nin AK Parti’mizin kayyımı gibi davranmasına gayrı izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.