CHP’li Karatepe, görüşmede Bakan Şimşek’e halkın taleplerini 4 ana başlıkta anlattı: Yoksula umut çıkmadı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Görüşmede halkın beklentilerini dört ana başlıkta aktardıklarını söyleyen Karatepe; asgari ücrete ara zam talebini, emekli aylıklarının artırılması gerektiğini, tarımsal desteklerin anayasanın öngördüğü gibi milli gelirin yüzde 1’i oranında olması gerektiğini, çay ve buğday fiyatlarında güncelleme istediklerini ve vergide adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini söyledi. Karatepe, “Asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığı maalesef gördük” dedi.

VERGİ CENNETİ ÜLKELER LİSTESİ

Karatepe, halkın beklentilerine yönelik olumsuz işaret almalarını da “Asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. ‘Evet bizim hazırlığımız var’ dediğini duymadığım için bunu dedim” ifadelerini kullandı. Karatepe, verilmeyen tarım desteklerine karşı Şimşek’e ithalat rakamlarını gösterdiğini söyledi. “Bizim çiftçimizden esirgediğimiz parayı yurtdışındaki çiftçilere transfer etmiş gibi görünüyoruz” diyen Karatepe, “Düşük gelirli vatandaşın üzerindeki vergi yükünün ağır olduğunu ifade ettim. Dilimlerin hesaplanmasında asgari ücretin dikkate alınmasını ifade ettik” dedi.

Yurttaşların krediler yüzünden bankalara ödediği faizin her ay 2 milyar lira vergilendirildiğini de Şimşek’e ilettiğini söyleyen Karatepe, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Karatepe vergi cenneti ülkelerin listesinin yayımlanmasını ve bu ülkelere aktarılan kaynakların vergilendirilmesini de istediklerini kaydetti.

ŞİMŞEK TASLAĞI PAYLAŞMADI

Kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerinin maliyetlerine de Şimşek’le paylaştığını aktaran Karatepe, “Kaynak sorunu konuşulduğunu ama KÖİ’lerde bir adım atılmadığını ifade ettim” diye konuştu. Şimşek’in yeni vergi düzenlemesiyle ilgili somut bir şey paylaşmadığını söyleyen Karatepe, “Yurtdışı çıkış vergisinin alınmaması gerektiğini ifade ettim ama somut bir değerlendirme yapmadı” dedi. Görüşmelerin devamının atılacak adımlara bağlı olduğunu vurgulayan Karatepe, “Biz iktidarla bir ekonomi programı çalışmadık. Halkın beklentisinin ne olduğunu ve bunların karşılanmasının bir zorunluluk olduğunu ifade ettik” ifadesini kullandı.

‘ŞİMŞEK’İN TAVRI ŞAŞIRTMIYOR’

Bakan Şimşek ile yapılan görüşmeyi değerlendiren CHP kurmayları, “Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde bazı eleştirilerimiz olmuştu. Onun göreve gelmesinin vergi yükünün emekçiye bindirilmesi ve yurtdışında sıcak para arayışı anlamına geldiğini söyledik. Ancak bugün o sıcak parayı bulamadıkları için kaynağı az gelirli vatandaşın cebinde arıyorlar. Bugünkü görüşmede biz sorumluluğumuz gereği halkın beklentilerini anlattık. Halkın çıkarı için sorunları anlattık ancak bir tavır değişikliği görülmüyor. Bu da bizi çok şaşırtmıyor” dedi.

Bu kapsamda ilettikleri taleplerle ilgili beklentilerinin düşük olduğunu söyleyen partililer, “Daha önce dediğimiz gibi müzakereye ve mücadeleye aynı anda devam edeceğiz” diye konuştu. 30 Haziran’da Kocaeli’de yapılacak mitinge işaret eden kurmaylar, “İnsanların zam beklentisini meydanda dile getireceğiz. Bunun gibi kim bir yerde sıkıntısını dile getirmek isterse biz de onunla meydanda olacağız” diye konuştu. Bakan Şimşek’in, asgari ücrete zam talebine karşın yine Orta Vadeli Planı işaret ettiği ve “enflasyon hedeflerinin karşılanması için bu zammın yapılmadığını söylediği” belirtiliyor.

