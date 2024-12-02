Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan 'çözüm süreci' çıkışı: 'Öcalan da ihanet edenlerden biri'

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:37

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:47

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Öcalan açılımı'nın ardından başlayan 'Yeni çözüm süreci mi başlıyor' tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Uçum, "Devlet, ‘terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik mücadelesinde farklı inisiyatifler alıyor. Etkili olabilecek çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Yeni bir paradigma oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Aslında çözüm süreci başarıya ulaşabilirdi. Fakat süreçte yer alan ve etkili olduğunu ileri süren aktörler, Türkiye'ye yönelik terörün bitirilmesi yaklaşımına ihanet ettiler" diyen Uçum "Abdullah Öcalan mı ihanet edenlerden biri?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öcalan da dahil, diğerleri de. Hepsi Kobani olayından sonra o süreçte pozitif sonuçlanabilecek tutum almadılar. Kobani üzerinden 6- 8 Ekim olayları yaşandı.''

''İHANETİN PARÇALARINDAN BİRİ''

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı ''Seni başkan yaptırmayacağız'' çıkışla ilgili konuşan Uçum, ''Bunlar dışında bir de 'Seni başkan yaptırmayacağız' çıkışları gündeme geldi. O süreçte o ihanetin parçalarından birisi de budur; 'Seni başkan yaptırmayacağız' siyasi çıkışıdır'' ifadelerini kullandı.

"BUZDOLABINDA ÇÜRÜMÜŞ GİTMİŞ''

Başdanışman Uçum 'Çözüm Süreci' için de şunları söyledi: "O, buzdolabında çürümüş gitmiş. Bugün devletin inisiyatifini, buzdolabından çıkarılan bir proje olarak düşünmemek lazım. Geçmişte ‘çözüm süreci’ olarak ifade edilen süreç tamamlanmış bir süreçtir, askıya alınmış bir süreç değildir. Dolayısıyla bu da ne onun devamıdır ne askıdan indirilmesidir ne de yeni tarzda bir çözüm sürecidir. Çünkü burada müzakere yoktur. Eski çözüm sürecinin bir müzakere havası vardı, karşılıklı görüşmeler vardı."