Mektup arkadaşlığı gözaltı ile sonlandı

Şair Abdulkadir Paksoy ile eşi Senem Paksoy ve BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut dün sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri’nce gözaltına alındı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Mektup arkadaşlığı gözaltı ile sonlandı
Abone Ol google-news

Aşut ve Paksoy çifti ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şair Paksoy, gözaltına alınmasına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Sorgulamalarının 8 buçuk saat sürdüğünü belirten Paksoy, gözaltına alınma nedenlerini şöyle açıkladı: “DHKP-C terör örgütüne finans sağlamak suçuyla gözaltına alındık. 12 yıl önce Cumhuriyet yazarlarından Feyza Hepçilingirler ve Mine Kırıkkanat cezaevlerindeki koşullardan söz ederken Süleyman Erol adlı bir müebbet mahkûmun da yazma uğraşı içinde olduğuna ilişkin yazı yazdı. Erol’un kitap beklentisine özel bir vurgu yapmışlardı. Ben de Erol’a kitaplarımdan gönderdim. Ardından mektuplaşmamız başladı. Sanırım 12-13 yıldır mektuplaşıyoruz. Erol önce şiirlerini gönderdi bana ama ben onda öykü yeteneği gördüğüm için öyküye yönlendirdim. ‘Sarı Sabır’ adlı bir öykü kitabı çıkardı. ‘Zilli Baba’ öyküsüyle Yaşar Kemal Öykü Ödülü’nü kazandı. Ayrıca içeride açıköğretime devam ederek sosyoloji, felsefe, sinema-film alanlarında eğitim aldı. Şimdi yüksek lisans uğraşı içinde. Ben bu mahkûma emekli aylığımdan yılda 1-2 defa 100-200 lira destekte bulundum. 10 yıl içinde toplam 1000 lira bile değil. Bu insani eylemimden dolayı terör örgütüne finans sağlamakla suçlandım. İfademiz İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde fotoğraflarımız çekildi, parmak izlerimiz alındı.”

‘Topluma geri kazandırmak’

Paksoy’un avukatı Zeydan Gül ise Paksoy’un “örgüt üyesi ve finansal destek sağlama” suçundan sorgulamaya çekildiğini belirtti. Paksoy’un Erol’a desteğinin ise bir terör örgütüne yardım yapmak olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Av. Gül, Paksoy’un söz konusu eyleminin bir yurttaşlık bilinciyle “mahkumu topluma geri kazandırmak” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Aşut’a da aynı gerekçe

Aynı gerekçeyle gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Aşut’a da gazeteci-yazar Güray Öz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve şair Paksoy ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle birtakım sorular sorulduğu öğrenildi. Aşut da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


Atilla Aşut haberleri Abdulkadir Paksoy haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?

Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?
Eşini keserle öldürmüştü: Ölen kadının vücudunda sigara yanıkları tespit edildi!

Eşini keserle öldürmüştü: Ölen kadının vücudunda sigara yanıkları tespit edildi!
Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi

Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var

Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var
Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'

Murat Kurum, Yeniden Refah Partililerden 'Erbakan' üzerinden oy istedi: 'Hocamızın hayali...'
Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı

Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak
Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor

Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor