Mektup arkadaşlığı gözaltı ile sonlandı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Aşut ve Paksoy çifti ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şair Paksoy, gözaltına alınmasına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Sorgulamalarının 8 buçuk saat sürdüğünü belirten Paksoy, gözaltına alınma nedenlerini şöyle açıkladı: “DHKP-C terör örgütüne finans sağlamak suçuyla gözaltına alındık. 12 yıl önce Cumhuriyet yazarlarından Feyza Hepçilingirler ve Mine Kırıkkanat cezaevlerindeki koşullardan söz ederken Süleyman Erol adlı bir müebbet mahkûmun da yazma uğraşı içinde olduğuna ilişkin yazı yazdı. Erol’un kitap beklentisine özel bir vurgu yapmışlardı. Ben de Erol’a kitaplarımdan gönderdim. Ardından mektuplaşmamız başladı. Sanırım 12-13 yıldır mektuplaşıyoruz. Erol önce şiirlerini gönderdi bana ama ben onda öykü yeteneği gördüğüm için öyküye yönlendirdim. ‘Sarı Sabır’ adlı bir öykü kitabı çıkardı. ‘Zilli Baba’ öyküsüyle Yaşar Kemal Öykü Ödülü’nü kazandı. Ayrıca içeride açıköğretime devam ederek sosyoloji, felsefe, sinema-film alanlarında eğitim aldı. Şimdi yüksek lisans uğraşı içinde. Ben bu mahkûma emekli aylığımdan yılda 1-2 defa 100-200 lira destekte bulundum. 10 yıl içinde toplam 1000 lira bile değil. Bu insani eylemimden dolayı terör örgütüne finans sağlamakla suçlandım. İfademiz İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde fotoğraflarımız çekildi, parmak izlerimiz alındı.”

‘Topluma geri kazandırmak’

Paksoy’un avukatı Zeydan Gül ise Paksoy’un “örgüt üyesi ve finansal destek sağlama” suçundan sorgulamaya çekildiğini belirtti. Paksoy’un Erol’a desteğinin ise bir terör örgütüne yardım yapmak olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Av. Gül, Paksoy’un söz konusu eyleminin bir yurttaşlık bilinciyle “mahkumu topluma geri kazandırmak” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Aşut’a da aynı gerekçe

Aynı gerekçeyle gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Aşut’a da gazeteci-yazar Güray Öz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve şair Paksoy ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle birtakım sorular sorulduğu öğrenildi. Aşut da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.