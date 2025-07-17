Melih Gökçek iddiası: Bülent Arınç'ı başbakan yapacaklardı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, TYT Türk kanalında açıklamalarda bulundu.

Gökçek, burada Gezi direnişi olaylarına ilişkin konuştu, Bülent Arınç hakkında iddiada bulundu.

"O İŞİ BOZAN ADAM MELİH GÖKÇEK"

Gökçek, "Gezi olayını hatırlarsanız, Gezi olaylarında Bülent Arınç başbakan oluyordu, (Erdoğan'a rağmen) başbakan yapacaklardı. Hani 'mesaj alınmıştır' filan dedi ya, o tarihlerde başbakanlık bekliyordu. Bir beklentisi vardı. O işi bozan adam Melih Gökçek. Melih Gökçek'i sever mi o?" ifadelerini kullandı.

Gökçek, "(Erdoğan) Tayyip Bey'in bilgisi var mı ya da daha sonrasında oldu mu?" sorusuna ise, "Bilmem" yanıtını verdi.

Gökçek, şöyle devam etti:

"O tarihlerde Arınç ile de benimle de görüşen çevreler geldi. İkimizle de konuşan FETÖ'cüler vardı. Ben eskiden konuşmuyor muydum FETÖ'cülerle? Gezi olayları 15 Temmuz'dan önce olan bir olay. Erdoğan'ın siyasi ömrünün bittiğini, onun yerine Başbakan olarak Arınç'ın getirileceğini söylediler. Arınç'ın cevap hakkı varsa konuşsun, yoktur desin."