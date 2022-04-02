Melih Gökçek'e göre zamların sorumluları: 'Bilinçli olarak Erdoğan’a ve Ak Parti'ye ihanet'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:18

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, son dönemde yapılan zamlara "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine ihanet" diyerek "tepki" gösterdi.

Sosyal medya hesabından zamlarla ilgili paylaşım yapan Gökçek, "Sayın Cumhurbaşkanı’mız kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor. Bunun adı bilinçli olarak Erdoğan’a ve Ak Parti'ye ihanet. Yapılan zamların masum bir hareket olduğunu bana kimse inandıramaz" dedi.

"VİCDANSIZ ADAM, NE BU ZAM?"

"Özetle; cumhurbaşkanı işçisine %50 zam yapsın, doğalgazda sübvanse yapsın, geçen yıl doğalgaz da sübvanse 165 milyar. Bu yıl rakam 300 milyarı bulacak. Gıda da temel harcama kalemlerinde KDV’yi %1’e indirsin, diğer taraftan ülkesini savaştan korusun" diyen Gökçek, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınan Osman Uzun'u ve Şeker Fabrikaları Genel Müdür'ü Mücahit Alkan'ı hedef alıp şöyle yazdı:

"Tam ramazan gelmiş Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ete %48 zam yapıyor… Belli ki birileri genel müdürü iktidara ihanet için teşvik etmiş. Vicdansız adam ne bu %48 zam? Cumhurbaşkanı genel müdürü tutup kulağından genel müdürlükten alıyor. Türkiye’nin yeterli şeker stoku olduğu halde şekerin iki hafta içinde perakende fiyatının 7 liradan 19 TL’ye çıkışı organize bir ihanettir. Bunun ramazanda yapılması enteresandır. Şeker fabrikaları şekerin fiyatına %31 zam yapmıştır. Oysa bakanlık duruma müdahale etmişti. Bugün Etimesgut’ta bizzat şeker fabrikası satış mağazasında yaşanan olay ihanetin belgesidir. Vatandaş şeker fabrikası mağazasına gittiğinde raflarda şeker yoktu. Olay bakanlığa intikal edince raflara şeker konuldu. Bu nasıl iş arkadaş? Ben bu konuda hiç tartışmasız sorumlu olarak bu zammı yapan Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan’ı görürüm. Kardeşim elinde inanılmaz stok varken sen tam ramazanda bu zammı nasıl yaparsın? Bu iktidarın dibini oymaktır."

"SİZİN İKTİDARA KASTINIZ MI VAR?"

Gökçek, doğalgaz zammı için de hedef şaşırtıp BOTAŞ yönetimini işaret ederek şöyle dedi:

"Yetmedi bugün yeni bir zam doğalgaza geldi… Ya daha yeni zam yapılmadı mı? Cumhurbaşkanımız devreye girip sübvanseyi arttırmadı mı? BOTAŞ’ın bu zammı hele tam ramazanda ve de petrol fiyatlarında fiyatlar aşağı düşerken nasıl izah edilir? Sizin iktidara kastınız mı var?"



