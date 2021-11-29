Son dakika | İstanbul'u lodos vurdu: Ölü ve yaralılar var

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:08

İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

TABELALAR UÇTU

Başakşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kapalı bölümünde bulunan tente ve tabelalar uçtu. Yolda yürüyen bir genç, uçan tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÖREVLİ İÇİNDEYKEN GÜVENLİK KULÜBESİ UÇTU

Avcılar Firuzköy’de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.

2 TIR 1 KAMYONET DEVRİLDİ

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Araç içinde bulunan sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

YÜK GEMİSİ İSKELEYE ÇARPTI

Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

FIRTINA, CAMLARI PATLATTI

İstanbul'da şiddetli fırtına sebebiyle bir restoranın camları patladı.

İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 8 YARALI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının çatısı, şiddetli lodos sebebiyle çöktü. İskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos sebebiyle, yapımı devam eden Sarı Cami'nin iskelesi çöktü.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

İBB'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.

İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü.

Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Kuvvetli fırtına öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Yol Bakım, İBB Trafik, Çevre Koruma, İETT, Metro İstanbul ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara hızla müdahale ediyor.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor. İstanbul Boğazı ise gemi geçişi trafiğine kapatıldı.

İBB Komutalarına ve 153 Çözüm Merkezine fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor"

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN LODOS AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi



