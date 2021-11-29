Moto kuryelerden lodos çağrısı: 'Zorunlu olmadıkça bu havada sipariş vermeyin'

29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:32

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yurtta birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi.

İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yurdu kaplayan zor hava şartları en çok da moto kuryeleri vurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta bir kuryenin üzerine çatıdan kopan bir parçanın düştüğü görüldü.

METROBÜS ŞOFÖRLERİ KURYELERE SİPER OLDU

Bir yurttaşın kaydettiği görüntülerde ise köprüde seyir halinde olan moto kuryeler devrilmesin diye siper olan metrobüsler kameraya yansıdı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntülerde kimi yurttaşlar sürücüleri takdir ederken, kimi yurttaşlar da acil durumlar harici sipariş verilmemesi konusunda uyarıcı mesajlar paylaştı.

KURYELERDEN ÇAĞRI: ZORUNLU OLMADIKÇA BU HAVADA SİPARİŞ VERMEYİN

Yurdun dört bir yanından görüntüler gelmeye devam ederken; bir moto kuryenin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Kötü hava koşullarında sipariş götürmek üzere yolda olan kurye, videda yurttaşlara seslenerek, "Dışarıda yoğun bir fırtına var, yağış şiddetini artırmış. Halkımız da sanki özellikle fırtınada daha çok sipariş veriyor, motosiklet kazası daha çok olsun diye aşırı yüklenmeye başlıyor. Lütfen, halkımızdan rica ediyorum. Kıtlıktan çıkmış gibi, hani ertesi gün yokluk, kıtlık olacakmış gibi sipariş vermeyin. Bizlerin de insan olduğunu, bizlerin de ailelerinin olduğunu unutmayın. Bizler de moto kuryeyiz fakat ölmek istemiyoruz" diye konuştu.

TEHİS: PAKET SERVİSİ DURDURUN

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor. Lodos ve fırtınadan dolayı olası her kazanın önüne geçelim. Şu anda fırtına ve lodos görülen bölgelerde paket servis hizmeti ve siparişler derhal durdurulmalıdır!

Motokurye kardeşlerimiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 13'e göre; ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan işçiler çalışmaktan kaçınabilir. İşyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli bir yere gidebilirsiniz. Bu hareketlerinizden dolayı haklarınız kısıtlanamaz."