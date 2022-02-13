Memleket Partisi Ankara ve Çanakkale il başkanları istifa etti
Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan partisindeki görevinden, Ankara İl Başkanı Muhammed Sarıkaya ise hem partideki görevinden hem de parti üyeliğinden istifa etti.
Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi, iki üst düzey istifayla sarsıldı. Partinin Ankara İl Başkanı Muhammed Sarıkaya, görevinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı.
Sarıkaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Temiz, ilkeli ve dürüst siyaset yapmak amacı ile yola çıktığım Memleket Partisi Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden, siyaset anlayışının parti içi muhalefetten öteye gitmediğini, emeğe, niteliğe değil ahbaplığa değer verildiğini, örgütü dedikodu ve ilkel siyasi ayak oyunları ile idare etmeye çalışan bir Genel Sekreterlik ile yol yürümenin mümkün olmadığını gördüğümden ve aylardır süren mücadeleme rağmen, parti yönetiminde tüm bu sorunlara çözüm bulma niyetinin olmadığına emin olduğumdan istifa ettim”
Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan da görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Dağhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Çanakkale İl başkanlığı görevimden istifa ettim. Memleket Partisi’nin Üyesi, bir neferi olarak yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
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