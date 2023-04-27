Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Ardahan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SEZGİN AKIL
FUAT ARAS
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