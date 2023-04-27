Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:17

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEZGİN AKIL

FUAT ARAS