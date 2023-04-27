Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:48
Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Şırnak 7. sıra milletvekili adayı, Şırnak 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Şırnak 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Şırnak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER YALDIZ

NEJDET BENDER

İSMAİL DOĞAN

BURHAN KARAGÖL


Memleket Partisi Milletvekili Şırnak

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