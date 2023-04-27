Memleket Partisi Batman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Batman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:45

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Batman 7. sıra milletvekili adayı, Batman 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Batman 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Batman 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Batman milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Batman milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET CAHİT TAYANÇ

RAMAZAN KAYHAN

FİLİZ ÖZDEN

KAAN MERT ESEN

MERT KAAN AVCI