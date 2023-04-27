Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:16

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HACI GÖLBUCAKLI

YILDIZ BENGİ NUHOĞLU