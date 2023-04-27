Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Bartın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bartın milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HACI GÖLBUCAKLI
YILDIZ BENGİ NUHOĞLU
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