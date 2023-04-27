Memleket Partisi Artvin milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:07

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Artvin milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Artvin milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SONER DURSUN

TARKAN YILMAZ



