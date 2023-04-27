Memleket Partisi Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:18

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bilecik milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSEYİN KORKMAN

ŞÜKRÜ ÇETİNER



