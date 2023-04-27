Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİNAN DİKER
GÖKSEL TAŞALTI
HAKKI BİTİKLİ
DİĞDAR DAŞKIN
İBRAHİM KAYA
AHMET AYDEMİR
AKİDE KARAŞAHİN
KEREM ALTANHAN
AYŞEGÜL TOKTAY
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- 'Bu utanç verici karar bozulacak'
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil