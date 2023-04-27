Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:16

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:16

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SİNAN DİKER

GÖKSEL TAŞALTI

HAKKI BİTİKLİ

DİĞDAR DAŞKIN

İBRAHİM KAYA

AHMET AYDEMİR

AKİDE KARAŞAHİN

KEREM ALTANHAN

AYŞEGÜL TOKTAY