Memleket Partisi Bolu milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bolu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:24

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:24

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bolu milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bolu milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DUHA ÖZÇELİK

AHMET AKIN AYSAN

KADİR KARACA



