Memleket Partisi Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:22

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bitlis milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bitlis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bitlis milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bitlis milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bitlis milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULKADİR ÖLEKLİ

YUSUF KORKMAZ

OZAN CEM DURDU



