Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:34

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:34

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZCAN ÖZEL

RUŞEN SEVER

DEREN PAKİZE KARAKAYA

AHMET ATALAY

CEVDET ŞEN

ALP GÜMÜŞ

ZEYNEP GÖKMEN

UMAR BATINAY EREĞİLMEZ

ALİ KAĞAN ASLANOĞLU

BERKAY DESOVALI

MEMLEKET PARTİSİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER KAYIR

MESUT ŞAHİN

YASEMİN SOYDAN

İLKER KILIÇ

DOĞAN YILDIZ

İLKER ÇEVİK

ŞENOL SELÇUK

RÜYA ÖZDEN

HAMİT ŞAKAR

UMUT KAYGISIZ