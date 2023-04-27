Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖZCAN ÖZEL
RUŞEN SEVER
DEREN PAKİZE KARAKAYA
AHMET ATALAY
CEVDET ŞEN
ALP GÜMÜŞ
ZEYNEP GÖKMEN
UMAR BATINAY EREĞİLMEZ
ALİ KAĞAN ASLANOĞLU
BERKAY DESOVALI
MEMLEKET PARTİSİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER KAYIR
MESUT ŞAHİN
YASEMİN SOYDAN
İLKER KILIÇ
DOĞAN YILDIZ
İLKER ÇEVİK
ŞENOL SELÇUK
RÜYA ÖZDEN
HAMİT ŞAKAR
UMUT KAYGISIZ
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