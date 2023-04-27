Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Burdur milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:30
Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Burdur milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HULUSİ ÖZKAN

HÜSEYİN CAN KARTAL

CANSU ALTINSOY




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