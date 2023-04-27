Memleket Partisi Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:18

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Iğdır milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LEYLA UYGUR

MUZAFFER ADEMİ