2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yaklaşırken, Memleket Partisi'nin kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 20:03
Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?
Abone Ol google-news

Yurttaşlar, 13. cumhurbaşkanını seçmek üzere 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. İkinci tura günler kala, partilerden cumhurbaşkanı adaylarına destek açıklamaları gelirken, Memleket Partisi'nin kimi destekleyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MEMLEKET PARTİSİ İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Memleket Partisi, bugün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi. Parti genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan iki adayı da desteklememe kararı çıktı.


Memleket Partisi Muharrem İnce seçimler Destek

İlgili Haberler

Memleket Partisi'nin üst düzey isminden 'ikinci tur' açıklaması: 'Tavır Kılıçdaroğlu'ndan yana'

Memleket Partisi'nin üst düzey isminden 'ikinci tur' açıklaması: 'Tavır Kılıçdaroğlu'ndan yana'
Memleket Partisi ne kadar oy aldı? Memleket Partisi milletvekili çıkardı mı? Muharrem İnce ne kadar oy aldı?

Memleket Partisi ne kadar oy aldı? Memleket Partisi milletvekili çıkardı mı? Muharrem İnce ne kadar oy aldı?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler