Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 20:03

Güncelleme: 25.05.2023 - 20:03

Yurttaşlar, 13. cumhurbaşkanını seçmek üzere 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. İkinci tura günler kala, partilerden cumhurbaşkanı adaylarına destek açıklamaları gelirken, Memleket Partisi'nin kimi destekleyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MEMLEKET PARTİSİ İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Memleket Partisi, bugün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi. Parti genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan iki adayı da desteklememe kararı çıktı.