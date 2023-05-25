Memleket Partisi'nin üst düzey isminden 'ikinci tur' açıklaması: 'Tavır Kılıçdaroğlu'ndan yana'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:56

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:00

Memleket Partisi, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerindeki tutumunu belirlemek için bugün toplanacak.

Partinin genel merkezinde saat 14.00’te Muharrem İnce başkanlığında bir araya gelecek olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK), ikinci turda hangi adaydan yana tutum alacağını masaya yatıracak.

Gazete Pencere’den Hayri Demir’in kulis haberine göre, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol sonrası partide iki eğilim öne çıktı.

Partinin üst düzey kurmaylarından bir isim imzalanan protokolü olumlu bulduklarını ve desteklediklerini, ancak Kılıçdaroğlu’nun desteklenip desteklenmeyeceği konusunda henüz karara varılmadığını belirtiyor. Nihai kararın, bugün toplanacak olan MYK toplantısında, kurmayların değerlendirmelerini yaptıktan sonra Genel Başkan Muharrem İnce tarafından belirleneceği kaydedildi.

Aynı isim tutumlarına ilişkin “kısmi bir direniş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alınması” ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.