Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:29

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:29

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HARUN HAKERİ

MEHMET GÜNGÖR

SABRİ KOCABAŞ

CİHAN KADIKIRAN