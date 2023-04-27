Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CÜNEYT OĞUZ
ALİ TUNÇ CAN
GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
HARUN DÜŞENKALKAN
BEYHAN MUTLU
BAŞARAN AKTAN
İSMAİL YILDIZ
TURAN ÇATAL
TUFAN ÖZTÜRK
AHMET ÖMER ERKENCİ
CEM MERİH YENER
OLCA ÖMÜR ARAS
EFE YURDAKUL
FURKAN MOLLA
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ASUMAN ALİ GÜVEN
MAHİR BAKAN
TUĞÇE SEMERCİOĞLU
MEVHİBE KOLOĞLU
LEVENT ÖREN
MERVE DUMAN
ÖMER GÖNENÇER
ALEV GÜNYAR
BURAK KURT
GÜRSEL DİNKTEPE
MERT DİKMEN
FURKAN ASLAN
GÖRKEM SÜREN
TAHA KARAÇELİK
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