Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:44

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CÜNEYT OĞUZ

ALİ TUNÇ CAN

GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK

HARUN DÜŞENKALKAN

BEYHAN MUTLU

BAŞARAN AKTAN

İSMAİL YILDIZ

TURAN ÇATAL

TUFAN ÖZTÜRK

AHMET ÖMER ERKENCİ

CEM MERİH YENER

OLCA ÖMÜR ARAS

EFE YURDAKUL

FURKAN MOLLA

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASUMAN ALİ GÜVEN

MAHİR BAKAN

TUĞÇE SEMERCİOĞLU

MEVHİBE KOLOĞLU

LEVENT ÖREN

MERVE DUMAN

ÖMER GÖNENÇER

ALEV GÜNYAR

BURAK KURT

GÜRSEL DİNKTEPE

MERT DİKMEN

FURKAN ASLAN

GÖRKEM SÜREN

TAHA KARAÇELİK