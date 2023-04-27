Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZAFER BURAK HASAR

ÖZGÜR TÜRKER

SULTAN PERÇEM

ERSİN SADIK GÜNGÖR

ÇAĞLAR KÖKSEL

HAKAN UYAR

MEHMET ATILGAN

FATİH EMRE KARAAĞAÇ

TALİP ŞAHİN

ALİM GÜRGAH

BERK ŞAFAK GÜLMEZ

BEDİRHAN GÖK

AYKUTHAN AKSOY