Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:39

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları kim? Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OSMAN SERKAN İLERİ

MUHAMMED ALİ ACAR

ATİLLA AYTAÇ

MAHMUT ZEKİ ÇAKIR

SEMRA YILDIZ

ADEM GENÇ

NİHAT YILDIRIM

ÖMER AKALIN

AZİZ İPEKÇİ

SEDEF ADIGÜZEL

HASAN TAVUSBAY

BİNALİ KARAMAN

MİNE DURAL

MURAT DAL

ZUHAL GÜLİSKİN

ENVER YAVUZ

ZEYNEL BOZKURT

OKTAY KUZUĞ

EYÜP KANTAR

AHMET DUHAN AKHALİ

EGEMEN DOĞUKAN DURSUN

ÖZGÜR ARKUN

BİRGÜL YILDIRIM

MUSTAFA NİZAM

AHMET ÖZBEK

KAĞAN TANGÖR

ORHANCAN SUBAŞI

SELÇUK DEDE

ALPASLAN ÇABUK

BEKİR YILDIRIM

ZUHAL ÜÇAL

LALE ÖZEL

MUHAMMET ALİ ABAY

UMUT NAZLI

BARAN ÇİFTÇİ

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ

MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU

EMRE BERK HACIGÜZELLER

AZİZ AYKUT DEMİRAY

HASAN İPEK

UFKUN DOĞAN

SEDA BAYDERE

HÜLYA KOBANERİ

SANEM EYİGÜN MANAV

TÜLAY DOĞAN

YILDIRAY GENÇ

MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK

İSA METİN

MELİS AKTAŞ

ŞENER ŞEREN

ERSİN KOÇHAN

MUSA ÖZDEMİR

YUSUF KARATAŞ

AYDIN KARA

MESUT TANDOĞAN

UĞUR ÇİMEN

MUHAMMED ÖMER PAMUK

BURAKCAN YILMAZ

BURKAY ÖNCEL

ERDEN YASİN BOYACI

BURHAN EREN PARLAKYILDIZ

DOĞUKAN BABACAN

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTUĞRUL GÜLSEVER

MUSTAFA BÜYÜK

YUNUS CAN

HAZAL KARAOĞLAN

RUHİ TUNCEL

RAMAZAN ERTAN

ÜNAL KİRMİÇ

BAŞAK ERÜNSAL

ÇİĞDEM ERİŞ

AHMET GÜLTEN

EZGİ SABAZ

PINAR ALYANSOĞLU

TURAN ÜNLÜ

TUNA AÇIKGÖZ

MERVE ÇAÇAN

İBRAHİM DÖNMEZ

METİN EĞRİOĞLU

EFE KALAY

ABDULKADİR TOZYILMAZ

RAŞİT MANDACI

BÜLENT UYĞUR

OLCAY AYDIN

SEVDA TÜRKSEVER

UĞUR ÇOPUR

EVRİM YILMAZ

ELİF SUDE KIZILKAYA

NECMİ TEZCAN

CANSU UZUNBABALAR

BERKAY MORGÜL

FURKAN DURAN

MUSTAFA KAVURGA

ÖMER SATI

BERKE ÖZDAL

AZİZ CANAYDIN

DENİZ DOĞAN

YUSUF ALTAY