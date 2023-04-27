Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları kim? Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OSMAN SERKAN İLERİ
MUHAMMED ALİ ACAR
ATİLLA AYTAÇ
MAHMUT ZEKİ ÇAKIR
SEMRA YILDIZ
ADEM GENÇ
NİHAT YILDIRIM
ÖMER AKALIN
AZİZ İPEKÇİ
SEDEF ADIGÜZEL
HASAN TAVUSBAY
BİNALİ KARAMAN
MİNE DURAL
MURAT DAL
ZUHAL GÜLİSKİN
ENVER YAVUZ
ZEYNEL BOZKURT
OKTAY KUZUĞ
EYÜP KANTAR
AHMET DUHAN AKHALİ
EGEMEN DOĞUKAN DURSUN
ÖZGÜR ARKUN
BİRGÜL YILDIRIM
MUSTAFA NİZAM
AHMET ÖZBEK
KAĞAN TANGÖR
ORHANCAN SUBAŞI
SELÇUK DEDE
ALPASLAN ÇABUK
BEKİR YILDIRIM
ZUHAL ÜÇAL
LALE ÖZEL
MUHAMMET ALİ ABAY
UMUT NAZLI
BARAN ÇİFTÇİ
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ
MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU
EMRE BERK HACIGÜZELLER
AZİZ AYKUT DEMİRAY
HASAN İPEK
UFKUN DOĞAN
SEDA BAYDERE
HÜLYA KOBANERİ
SANEM EYİGÜN MANAV
TÜLAY DOĞAN
YILDIRAY GENÇ
MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
İSA METİN
MELİS AKTAŞ
ŞENER ŞEREN
ERSİN KOÇHAN
MUSA ÖZDEMİR
YUSUF KARATAŞ
AYDIN KARA
MESUT TANDOĞAN
UĞUR ÇİMEN
MUHAMMED ÖMER PAMUK
BURAKCAN YILMAZ
BURKAY ÖNCEL
ERDEN YASİN BOYACI
BURHAN EREN PARLAKYILDIZ
DOĞUKAN BABACAN
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERTUĞRUL GÜLSEVER
MUSTAFA BÜYÜK
YUNUS CAN
HAZAL KARAOĞLAN
RUHİ TUNCEL
RAMAZAN ERTAN
ÜNAL KİRMİÇ
BAŞAK ERÜNSAL
ÇİĞDEM ERİŞ
AHMET GÜLTEN
EZGİ SABAZ
PINAR ALYANSOĞLU
TURAN ÜNLÜ
TUNA AÇIKGÖZ
MERVE ÇAÇAN
İBRAHİM DÖNMEZ
METİN EĞRİOĞLU
EFE KALAY
ABDULKADİR TOZYILMAZ
RAŞİT MANDACI
BÜLENT UYĞUR
OLCAY AYDIN
SEVDA TÜRKSEVER
UĞUR ÇOPUR
EVRİM YILMAZ
ELİF SUDE KIZILKAYA
NECMİ TEZCAN
CANSU UZUNBABALAR
BERKAY MORGÜL
FURKAN DURAN
MUSTAFA KAVURGA
ÖMER SATI
BERKE ÖZDAL
AZİZ CANAYDIN
DENİZ DOĞAN
YUSUF ALTAY
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