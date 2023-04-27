Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:45

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HİLMİ EMRE KAZANCI

HALİL İBRAHİM KURUÇAY

ÖMER CANPOLAT

DURMUŞ KARAKAŞ

HAMZA ERPAYLAŞTIRAN

ERDAL ÇİFTÇİ

OĞUZHAN KEKLİK

FERİHA KAYACIK