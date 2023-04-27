Memleket Partisi Konya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Konya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Konya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER ÖZDOĞAN
ERSİN CANDAN
MAHMUT ELİHAYRAT
ÖMER SÜLE
MEHMET KOÇER
HASAN ÖZKAY
FATİH KAZANBAŞ
HAVVA DEMİREZEN
ADEM DEMİR
İBRAHİM
EMRE DERİN
UĞUR BOZ
TOLGA TAŞKIN
HÜLYA TOPUKSUZ
KADİR GÖZ
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