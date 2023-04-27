Memleket Partisi Konya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:14

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:14

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Konya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Konya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER ÖZDOĞAN

ERSİN CANDAN

MAHMUT ELİHAYRAT

ÖMER SÜLE

MEHMET KOÇER

HASAN ÖZKAY

FATİH KAZANBAŞ

HAVVA DEMİREZEN

ADEM DEMİR

İBRAHİM

EMRE DERİN

UĞUR BOZ

TOLGA TAŞKIN

HÜLYA TOPUKSUZ

KADİR GÖZ