Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:36

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYCAN ATALAY

ATALAY SEÇKİN

İLKNUR İNCE

TALHA YILMAZ