Memleket Partisi Manisa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Manisa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:44

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Manisa milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Manisa milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FİDEL OKAN

LAMİHA ÖZTÜRK

GÜLNUR EFE

KASIM UTKU AKTÜRK

NİDA ARIKAN

BURAK ŞENGÜN

GÖKHAN DUVAN

EGEMEN GÜNER

FATİH ŞAHİN

MUHAMMED CANER DEMİR