Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:22

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHARREM UĞUR ÜNSAL

ÖZLEM ÜNAL

BARIŞ AYDEMİR