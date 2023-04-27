Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:19
Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTAN ŞENER

FATİH ELÖNÜ

BARIŞ EMRE EŞ

 


Memleket Partisi Milletvekili Yalova

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