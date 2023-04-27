Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:19

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Yalova milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTAN ŞENER

FATİH ELÖNÜ

BARIŞ EMRE EŞ