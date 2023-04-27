Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Kars milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:59
Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET GÖKHAN ARAÇ

ERCAN ÇINAR

KENAN OLGUN



Memleket Partisi memleket partisi milletvekilleri memleket partisi milletvekili adayları

İlgili Haberler

Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Isparta milletvekili adayları tam listesi!
Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler