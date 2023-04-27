Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:59

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET GÖKHAN ARAÇ

ERCAN ÇINAR

KENAN OLGUN



