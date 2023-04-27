Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:01
Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA BAŞESGİOĞLU

AYTEN URGANİOĞLU

YUNUS EMRE KAY


Memleket Partisi memleket partisi milletvekili adayları memleket partisi milletvekilleri

İlgili Haberler

Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Kars milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kars milletvekili adayları tam listesi!
Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Mersin milletvekili adayları tam listesi!
Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi!

Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler