Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:53

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ATİLLA ECE

NACATİ GÜNAY

VEYSİ ESEN

MEHMET İRFAN SEYİTOĞULLARI

MUHAMMED MURAT GÜLOĞLU

ZÜLKÜF ARDA ÇOBAN

ULAŞ ALKAN

İREM AYKAÇ

SÜLEYMAN KAPLAN

UĞUR KABANCI

YONCA YİŞİN

BARIŞ PAMUKÇU



