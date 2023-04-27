Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:12

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UMUT HAMİT BİRBEN

MURAT ERİNÇ

MURAT GÖKDEMİR

MEHMET BALİ

ÖZLEM KAMIŞOĞLU

GÜRKAN ORAN YILDIZ

CELAL ISIRKAN

BARAN ERSEÇKİN

BİRKAN VİRZİLLİ

SAMET KIRDUDU

ENES BUĞDAY

GÖKBERK ALTIN

RECEP CİHAD ŞEN

ÜNAL KARASAĞIZ