Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
UMUT HAMİT BİRBEN
MURAT ERİNÇ
MURAT GÖKDEMİR
MEHMET BALİ
ÖZLEM KAMIŞOĞLU
GÜRKAN ORAN YILDIZ
CELAL ISIRKAN
BARAN ERSEÇKİN
BİRKAN VİRZİLLİ
SAMET KIRDUDU
ENES BUĞDAY
GÖKBERK ALTIN
RECEP CİHAD ŞEN
ÜNAL KARASAĞIZ
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