Muharrem İnce’den ‘6’lı masa’ya eleştiri, İmamoğlu’na destek: CHP’de korku ve endişe başladı

Nazilli'de belediye meydanında konuşan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, son seçim üzerinden ‘6’lı masa’ya yüklenerek İBB Başkanı İmamoğlu’na destek açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını savundu.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:18
Muharrem İnce’den ‘6’lı masa’ya eleştiri, İmamoğlu’na destek: CHP’de korku ve endişe başladı
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Aydın Nazilli’de belediye meydanında konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.

İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.


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