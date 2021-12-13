Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer: 'Ülkemiz savrula savrula yokuş aşağı gidiyor'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:25

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcülüğü görevini yürüten Gaye Usluer, bugün yaptığı bir basın toplantısında yurttaşların sorunlarına dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta kaçak tarikat yurdunda kalan Mehmet Sami Tuğrul'un korkunç bir şekilde öldürülmesini hatırlatan Usluer, ekonomik sorunlara da dikkat çekerek iktidara tepki gösterdi.

Usluer, "İşçiler, emekliler, EYT'ler, öğrenciler ayakta, sokaktalar, geçinemiyoruz diyorlar, barınamıyoruz diyorlar" diyerek, ekonomik kriz yaşayan yurttaşların sorunlarını gündeme getirdi.

"SAĞLIK SİSTEMİ İMDAT DİYOR"

Usluer, "Sağlık sistemi İMDAT diyor, ilaçlar bulunamıyor, ameliyatlar yapılamıyor, SGK 53 ilacı geri ödemeden çıkardı, Tam 650 ilaç piyasada yok. Sağlık personeli sokaklarda isyan ediyorlar. Bir gece yarısı sağlık personelinin bir bölümüne zam yapıyorlar. Ertesi gün geri çekiyorlar. Görünen o ki esas amaç merkezi bütçeden hesaplama adı altında döner sermaye gelirlerine el koyacaklar" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR"

"Ülkemiz yokuş aşağı savrula savrula gidiyor" diyen Usluer, "İktidar sadece ülkenin değil, kendi kontrolünü de kaybetti. Korku, panik oluşturarak, kriz yaratarak, kutuplaştırarak bütün sesleri susturmaya çalışıyor. Kendilerince suçluyu bulmuşlar. “Casuslar, dış güçler, içerdeki ortaklar, foncular, teröristler(onlardan olmayan karşı çıkan herkes terörist)... Ha bir suçlu daha var “Sosyal medya”. Bir de isim uydurmuşlar 'Dijital faşizm'" diyerek iktidara yüklendi.

Usluer ayrıca şunları söyledi:

"Oysa ki çözümün koşulları belli. Her zamankinden daha fazla sevgiye, güvene ve dayanışmaya ihtiyacımız var, biliyoruz. Ama esas bildiğimiz, sorunun kaynağı olanlar, çözümün adresi olamazlar.”

"MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ YENİDEN GİYDİLER"

Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan Gaye Usluer, şöyle konuştu:

"2002’de iktidara gelirken “milli görüş gömleğini çıkardık” demişlerdi. “Muhafazakar demokrasi”den bahsediyorlardı. Yeniden Milli görüş gömleğini giydiler.

-Hatırlayın, 2004 yılında “Uluslararası muhafazakarlık ve demokrasi” sempozyumunda, o günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı ne demişti?“Din üzerinden siyaset yapmayı, devleti ideolojik bir dönüşüme uğratmayı, dini sembollerle örgütlenmeyi doğru bulmuyorum” demişti.

-Ülkenin Cumhurbaşkanı olan kişi bugün ne diyor? “Rabbimiz “sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle” deneriz” buyurmaktadır” Bir yandan NASS var NASS var diye bağırıyor."

ÇÖZÜM BELLİ

Usluer, "İktidar kendi eliyle paramızı pul yaptı. İktidar kendi yanlış politik tercihleriyle ekonomimizi batma aşamasına getirdi. Tüketim harcamaları yüzde 50-100 arttı. Çözüm belli. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidar gitmeden düzelemeyiz" ifadelerini kullandı.