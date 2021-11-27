Memleket Partisi'nden Erdoğan'a: Dış güçler mi sana euro ile geçiş yaptırtıyor

27 Kasım 2021 Cumartesi, 14:18

Bilecik'te Memleket Partisi Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy Gölpark'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili "Nas ortada, sana bana ne oluyor" sözlerini anımsatarak, "Haramsa sıfıra indir. Madem öyle diyorsan hani dini bazı noktalardan hareket ediyorsan o zaman sıfıra indir" dedi.

Özcan Özel ise dolar artışına dikkat çektiği konuşmasında, "Depoyu dolduruyorduk 200 liraya,benim aracım yakıyordu kilometrede 32-35 kuruş.Bugün ölçtüm 68 kuruş yakmış" dedi.

"HARAMSA FAİZİ SIFIRA İNDİR"

Milletvekili Çelebi burada yaptığı konuşmada iktidarın sürekli dış güçlere vurgu yapmasına değinirken, "İktidar ne diyor; dış güçler. Dış güçler her zaman vardı. Osmanlı'da da vardı, Mustafa Kemal Atatürk zamanında vardı. Dış güçler mi sana euro ile geçiş yaptırtıyor. Dıç güçler mi böyle eğitimde sıkıntılı politikalar uygulamanıza sebep? Dış güçler mi Tarım Bakanlığı'nın ithalat ofisi gibi çalışmasına sebep? Bunlar mazeret. Ekonomideki sorunlar yapısal. Sen Anayasa'ya uymuyorsun. Anayasa'da kurumlar, kurallar, süreçler üçlüsüne dayalı bir modelde devam etmen gerekiyor. Tek adam yönetimine geçmişsin. Zaten ne zaman tek adam yönetimine geçtin ondan sonra dolar fırladı. 'Faiz haramdır' diyor değil mi Sayın Cumhurbaşkanı... Haramsa sıfıra indir. Madem öyle diyorsan hani dini bazı noktalardan hareket ediyorsan o zaman sıfıra indir. Zaten Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde bu böyle. Bunu böyle yapman lazım. Yapısal sorunlar ne oraya vurgu yapmaya çalışıyorum. Hukuk yok. Planlama var mı? DPT yok" diye konuştu.

"ENDİŞELİ BİR BEKLEYİŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Asgari Ücrete ilişkinde konuşan Çelebi, "5 bin 400 civarı sendikaların talepleri vardı. Bunu destekledik. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. En azından yoksulluk sınırına yakın bir şey olması gerekiyor ama ekonomideki bu yapısal sorunlarla da ne yapabilecekler gerçekten endişeli bir bekleyiş içerisindeyiz" dedi.

"BUNDAN 7 AY ÖNCE DOLAR 8 LİRA 20 KURUŞTU"

Milletvekili Özcan Özel ise akaryakıta gelen zamlara dikkat çektiği konuşmasında şunları ifade etti:

"Faizi düşürdükçe halkımız para kazanacak,rahatlayacaksınız" diyor gözünüzün içine baka baka. Kimse de ses çıkarmıyor. Dolar olmuş 13 lira. Bundan 7 ay önce Dolar 8 Lira 20 kuruştu. Şimdi 13 liraya çıkmış. Yüzde 50'ye varan bir artış gerçekleşmiş. Bu kimin cebinden çıkıyor? Bizim cebimizden. Depoyu dolduruyorduk 200 liraya,benim aracım yakıyordu kilometrede 32-35 kuruş.Bugün ölçtüm 68 kuruş yakmış. Demek ki bu memleket düzelmeyecek."