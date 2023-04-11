Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan kimdir? İpek Özkal Sayan'ın eşi Sinan Sayan kimdir?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:50

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:50

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, eşi Sinan Sayan'ın çalıştığı işyeri ile gündem oldu.



İPEK ÖZKAL KİMDİR?

Ankara'da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal Sayan, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.

İPEK ÖZKAL SAYAN'IN EŞİ KİMDİR?



Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşi Sinan Sayan'ın; hükümete yakın ve CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından "beşli çete" olarak adlandırılan Kolin’de üst düzey yönetici olarak çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

İddiaların gündem olmasının ardıdan Özkal, katıldığı canlı yayında eşinin Kolin'de çalıştığı iddialarını doğruladı. Sayan eşi hakkında, "Yönetici değil, CEO değil; liyakatiyle girmiş normal çalışan" dedi.

SİNAN SAYAN KİMDİR?



Sinan Sayan, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi 16 yıl boyunca Borusan Makina ve Güç Sistemleri'nde çalştı. 2017'de Kolin İnşaat'ta çalışmaya başladı.

