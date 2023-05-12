Memurlara 'mesajlı' seçim propagandası

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Bakanlık, kendisine bağlı kurum ve kuruluşların tüm merkez ve taşra birimlerinde çalışan devlet memurlarının kişisel telefonlarına Kurum’un milletvekilliği adaylığına ilişkin mesajlar atıyor. Mesajlarda, Kurum’un seçim propagandası yapmak üzere katılacağı programların bilgisi veriliyor.

Bakanlığın, korumakla yükümlü olduğu personel kişisel verilerini Kurum’un siyasi faaliyetleri için kullandığına tepki gösteren Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, “Bu eylem, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın ilgili disiplin maddeleri açısından, gerek TCK’nin kişisel verilere ilişkin hükümleri açısından sorunludur. İlgili kamu görevlileri, siyasi iktidarın değil, devletin memuru olduklarını unutmamalılar. Aksi takdirde ettikleri yemine sadık kalmamanın ve kendilerine emanet edileni siyasilerin çıkarları için kullanmanın bedelini ödemek durumunda kalacaklardır” dedi.

AKP’nin etik anlayışının kalmadığını kaydeden Demiralp, “AKP’li siyasetçilerin maalesef hiçbir ilkesi kalmadığını üzülerek seyrediyoruz. Kamu çalışanlarının kişisel verilerine varıncaya kadar, hiçbir şeyi kullanmaktan çekinmiyorlar. Umarız Türk siyasal hayatında 14 Mayıs’la birlikte bu dönem kapanacak” ifadelerini kullandı.