Menderes Belediyesi'ne operasyon!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Operasyon sonrası açıklama yapan Menderes Belediyesi Başkanı Mustafa Kayalar, 2018’deki ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personeller hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı. Kayalar, “Konunun takipçisi olacağız” dedi.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçuna ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yaparak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Polisin incelediği yolsuzluğun önceki eski AKP’li başkan döneminde yapıldığı açıklandı. Operasyon sonrası açıklama yapan Başkan Mustafa Kayalar, 2018’deki ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personeller hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı, “Konunun takipçisi olacağız” dedi.
27 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerden 27’si yakalandı, bir zanlıyla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Yolsuzluğun CHP’li belediye başkanı döneminde değil, geçen dönem başkanlık yapan AKP’li başkan Bülent Soylu döneminde yapıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında eski AKP’li Başkan Bülent Soylu’nun bacanağı eski destek hizmetleri müdürü ve AKP Meclis üyesi K.K.T. ile eski başkan yardımcısı A. D. T.’nin eşi eski Fen İşleri Müdürü Ö. T. de bulunuyor.
Raporlarda, yolsuzlukların 2018’de yapıldığı, hurda, araç ve çöp toplama ihalelerinde 10 milyon liralık kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi. Kayalar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: “Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız”
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