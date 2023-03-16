Menzil tarikatı seçim kararını açıkladı!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:57

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Menzil tarikatı da seçim kararını açıkladı.

Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği, GENÇKON, Semerkand Vakfı ve TUMSİAD tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Cumhur İttifakı’na destek verileceği ifade edildi.

"İSTİKRARA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamada, Türkiye’nin ‘istikrara ihtiyacı olduğu’ belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.

Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'm destekliyoruz."

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz. pic.twitter.com/W0yXdBJYm2 — Semerkand Vakfı (@Semerkandvakfi) March 16, 2023

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA 'TEKBİR' İŞARETİ YAPTIRDILAR

Depremde ailelerini kaybeden çocukların teslim edildiği iddiaları ile gündeme gelen Menzil tarikatının sosyal medya hesaplarından depremzede çocukların “tekbir işareti yaptığı” fotoğraflar paylaşılmıştı.

Görüntüler büyük tepki çekerken, kayıp çocukların Menzil tarikatının elinde olduğuna yönelik iddialar Meclis gündemine de taşınmıştı.

HÜDA PAR DA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) de 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Kürt-İslamcı kimliği ile bilinen partinin temsilcilerinin terör örgütü Hizbullah’a ilişkin sözlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dair tespitlerine kadar birçok tartışmalı tarafı bulunuyor.