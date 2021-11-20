Meral Akşener: Beni teneşire yatıracaklarmış

20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:57

Yurt gezilerine devam eden İYİ Parti lideri Akşener, Denizlili yurttaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Burada düzenlediği mitingde konuşan Akşener, ''31 Mart’ta bu meydanda sizlerle hasbihal ettikten sonra hapse atılacağım söylenmişti. Biz de çantamız hazır demiştik. Beni teneşire yatıracaklarmış buyurun buradayım diyorum'' ifadelerini kullandı.

''TEK ÇÖZÜM SEÇİM''

Akşener, ''Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya. Soruyorum bu iktidar millete gidiyor mu, aranıza gelebiliyor mu, aranıza gelmeye yüzleri var mı? Aynı Sayın Erdoğan’ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi tek bir çözüm var seçim seçim seçim. Rahmetli Demirel’in mitinglerinde tencerelere vurulurdu açız diye. Şimdi o devir geri döndü. Türkiye’yi uçuracak denilen bu ucube sistem, 5 müteahhidi zengin etti, dolar euro uçtu ama vatandaş fakirleştikçe fakirleşti'' dedi.

''GÜLER MİSİNİZ AĞLAR MISINIZ?''

''Erdoğan her konuşmasında piyasaya güven vereceğine şüphe vererek kurun yükselmesine neden oluyor'' diyen Akşener, ''Erdoğan, hayat pahalılığını tercih ediyor. Yandaşa dövizle garanti vererek yükünü vatandaşın üzerine yıkıyor. Ev fiyatları arttı, et fiyatları arttı. Otomobili araç olarak bilirdik, artık bir amaç haline geldi. Bir yatırım aracı haline geldi. Erdoğan’ın buram buram zeka kokan amaçları. Güler misiniz ağlar mısınız?'' diyerek gelen zamlara dikkat çekti.

''ÇİFTÇİYİ PERİŞAN ETTİN''

Akşener, ''Türkiye’de tarımın göz bebeği olması gereken Denizli’de 40 bin hektar alan tarım alanı olma yetisini kaybetmiş. Bu akıl dolu tarım politikasına bakarmısınız! Çiftçiyi perişan ettin, sanayiciyi perişan ettin. Bizim çiftçimize vermediğin desteği yabacı çiftçilere verdin. Sonra da çıkıp “Ben ekonominin kitabını yazdım” diyorsun öyle mi? Benim çiftçim haciz gelmesin diye traktörünü saklıyor, geçim sıkıntısı çekiyor. Yazıklar olsun'' şeklinde konuştu.