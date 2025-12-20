Meral Akşener'den Leyla Zana'ya 'dayanışma' telefonu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 10:38:00
Haber Merkezi
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Somaspor-Bursaspor maçında tribünlerden gelen küfürlü tezahüratın hedefi olan eski HDP'li milletvekili Leyla Zana'yı arayıp 'dayanışma' dileklerini iletti.

Geçen hafta oynanan Somaspor-Bursaspor maçında tribünlerden gelen küfürlü tezahüratla hedef olan eski HDP'li milletvekili Leyla Zana'ya bir destek de eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

T24'ün aktardığına göre, Leyla Zana’nın cinsiyetçi küfürlerle hedef alınması üzerine Akşener, Zana’yı aradı.

Akşener, maruz kaldığı küfürlü tezahürata karşı Zana’ya desteğini ve dayanışma dileklerini iletti. 

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ: ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK!

Akşener'in aradığı Leyla Zana'yla ilgili İYİ Parti'den ise dün çok sert bir tepki gelmişti. MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın Zana için "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" sözleri üzerine, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızına 'yazıklar olsun' diyenler; Başbuğ Türkeş'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan ediyor. Allahım ne günlere kaldık!" ifadeleriyle tepkisini göstermişti.

 

İlgili Konular: #Meral Akşener #Ayyüce Türkeş #Leyla Zana

