İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'tan MHP'ye 'Leyla Zana' tepkisi: 'Allah’ım ne günlere kaldık!'

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Leyla Zana'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi.

Akçay'ın Somaspor-Bursaspor maçında Leyla Zana'yı hedef alan sloganlar atılmasına yönelik Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın görüntüsünü paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, "Allah’ım ne günlere kaldık!" deyip, Türkeş'in Zana'ya söylediği iddia edilen sözleri hatırlattı.

Türkeş'in İYİ Partili kızının sözleri şöyle:

"Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in kızına “yazıklar olsun” diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ’in mücadele ettiği bölücüleri “kızı” ilan ediyor..

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım: Allah’ım ne günlere kaldık!!!!!!!

“Sen Türk Milliyetçisisin,peki;

sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor!

Tabii ben onlara,

'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum." NOKTA.

"BAŞBUĞUMUZUN 'KIZIM' DEDİĞİ ŞAHSİYET"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leyla Zana'yı hedef alan sloganlarla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak şunları söyledi:

"Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişlerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta. "

