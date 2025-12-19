Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'den Leyla Zana açıklaması: 'Başbuğumuzun 'kızım' dediği bir şahsiyettir, nokta'

19.12.2025 13:44:00
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Somaspor-Bursaspor maçı sırasında eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alarak atılan sloganları kınadığını belirtti. Akçay, Leyla Zana için "Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" dedi.

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar tribünlerden eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulundu. Maç sırasında atılan sloganlar bir süre devam etti.

Zana'yı hedef alan bu sloganlara DEM Parti'den tepki geldi. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tribünlerde kullanılan dile tepki göstererek, “Küfür ve hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’yı hedef alan bu dili reddediyoruz. Spor düşmanlık değil, saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyin önündedir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" açıklaması yaptı.

MHP'Lİ AKÇAY: BAŞBUĞUMUZ 'KIZIM' DEDİ

Tribünden yükselen o sloganlara MHP'den de tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda konu üzerine söz alarak şunları söyledi: 

"Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta."

