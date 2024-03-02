Meral Akşener isyan etti: 'Arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş, ne yaptık da partimize operasyon çekildi?'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:51

Güncelleme: 02.03.2024 - 20:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

Açılışa gelirken farklı partilerin seçim çalışması yapan üyeleriyle karşılaştıklarını söyleyen Meral Akşener, "Seçim zamanı bütün siyasi partilerin mensupları kendi adaylarını seçtirmek için sokakta. Bu rastlantılarda düşmanca, sanki karşısında bir vatan haini varmış gibi başlayan o tavır sonra karşılıklı olarak iyi halde bitti. Buradan çıkarılacak bir ders var. İster İYİ Parti’ye ister bir başka partinin adayına oy verin ama şurada karşımda kahvede oturan insanlar nasıl birbirleriyle dostsa işte seçim günü ve seçime kadar olan sürede de o bir bardak karşılıklı çayı paylaşmanın dostluğunu sürdürün. Seçim, seçmenin düğünüdür, seçmenin bayramıdır. Ya düşman olacak ne var? Biri gidecek, biri gelecek. Bakacaksınız, doğru hizmet etmiyorsa onu göndereceksiniz, öbürü gelecek" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde hizmet üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerektiğini belirten Akşener, İYİ Parti’ye yönelik "siyasi operasyonlar gerçekleştirildiğini" savundu.

'BÖYLE BİR ÇİRKİN OPERASYON GÖRMEDİM'

"Etimesgut için yola çıkmış bütün siyasi partilerin adaylarına saygımız sonsuz, onlara başarılar diliyorum ama arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Hilmi başkandan bir zarar gören oldu mu bu şehirde, bu ilçede? Yok. Hilmi başkanın aday gösterilmesi düşman kuvvet mi oluyor? Hayır. Bir partinin mensuplarından istifa etmek isteyen olabilir, saygım sonsuzdur. Beğenmez, son dakikada beğenmez ona da razıyım. ‘Eyvallah’ der, gider. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP’de politikaya başladım. ANAP-DYP kavgasında ben böyle bir böyle bir saygısızlık, bu kadar çirkin bir operasyon bir siyasi partiye yapıldığını görmedim.

Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bir yol yürüdük. O yolun sonunda başaramadık, ucube sistemi değiştiremedik. Onun için bu seçimde İYİ Parti olarak milletimizin bize verdiği görevi yerine getirmek için hür ve müstakil yerel seçimlerde yola çıktık, yani tartıya çıktık. Anlatmaya çalıştığım şey şu; ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş. Yani bu Etimesgut'ta neler var, neler; onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara."

'CENGİZ TOPEL YILDIRIM 5 KURUŞ PARA ÇALDIRMAZ'

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Topel Yıldırım ile İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkanı Adayı Hilmi Özer' oy isteyen Meral Akşener, "Cengiz Topel Yıldırım, 5 kuruş para çaldırmaz. Çalanın peşine düşer. Ondan dolayı da herkesin sinirini bozar. Buradaki Hilmi kardeşim ise herkesle hemhâl olur, herkesin işine koşar. Onun da para çalmayacağına, çaldırmayacağına kefilim. Görev yapan arkadaşlarımızın artık görev yorgunu hâline gelmeleri sebebiyle Etimesgut’un yenilenmesi, Ankara'nın yenilenmesi için oy istiyorum" dedi.

'BU SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN CEZASINI İYİ PARTİLİLER SİZ VERECEKSİNİZ'

İYİ Partililere seslenen Akşener, "Bu sandalyelerde oturmak ne kadar önemliymiş, ne kadar tatlıymış, ne kadar güzelmiş. Yahu Ankara'da bizim her bir ilçede birer birer arkadaşlarımıza el uzattılar. Şimdi tekrar soru şu; DYP-Anavatan Partisi kavga etti. 43 milletvekili gitti ama tek bir teşkilatın ilçe başkanı, ilçe yöneticileri, il başkanı, il başkan yardımcıları istifa etmedi. Çünkü Anavatan Partisi; ‘Buyurun size başrol veriyoruz’ demedi. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır, bu siyasi ahlaksızlığın cezasını İYİ Partililer siz vereceksiniz. Bu 2 arkadaşım için öyle çalışacak, öyle çalışacaksınız ki; size bize bu kötülüğü yapanlar, bu saygısızlığı yapanlara öyle bir cevap vereceksiniz ki; şimdi ben var olanların kulağının ucunu böyle morartın diyorum, öbür tarafın kulağının tümünü morartacaksınız" diye konuştu.